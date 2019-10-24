Союз журналистов России считает нецелесообразным запрещать публикацию новостей о преступлениях несовершеннолетних

Как заявил ТАСС глава Союза Владимир Соловьев, запрет не приведет к сокращению таких преступлений. Он отметил, что сейчас во многих странах Евросоюза запрещена публикация статистики по правонарушениям мигрантов. При этом преступлений становится все больше, в соцсетях распространяется много слухов. Напомню, идея запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних принадлежит Генеральной прокуратуре России. Не поддержали эту инициативу и в Минкомсвязи.
2019-10-24T14:31:00+03:00
2019-10-24T14:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 24 октября 2019
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