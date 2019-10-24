Книжный магазин «Молодая гвардия» вернул издателям свежий номер исторического журнала «Дилетант», на обложке которого изображены Гитлер и Сталин. В интервью Znak.com представитель магазина заявил, что они посчитали некорректным изображение Сталина в фате, также смутила их и свастика на пиджаке Гитлера. Отметим, что фоном для обложки стала американская карикатура, посвященная подписанию пакта Молотова-Риббентропа. Она называется «Интересно, сколько продлится их медовый месяц».