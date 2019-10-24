Журнал «Форбс» назвал самых богатых женщин России

Елена Батурина, в прошлом один из крупнейших девелоперов в столице, теперь развивает бизнес за рубежом. Она совладелец немецкой компании Hightex, производящий мембранные конструкции для спортивных объектов, и инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США. Кроме того, Батурина занялась сыродельным бизнесом, — отмечает «Форбс».