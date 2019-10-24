ФСИН признала, что фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста

Он пропал в начале недели.

Замглавы ведомства Валерий Максименко сказал агентству «Интерфакс», что электронный браслет, который был на ноге у Гаврилова, был поврежден в минувший понедельник. По словам офицера, как только поступил сигнал о нарушении целостности контура датчика, домой к задержанному выехала группа ФСИН, но там его не оказалось.

Ранее интернет-сайт Грани.ру писал, что Сергей Гаврилов уже бежал из страны. По его данным, двадцатишестилетний фигурант дела «Нового величия» в начале недели пересек границу Белоруссии и Украины, и сейчас просит у Киева политического убежища. Официально эту информацию еще не подтвердили, но на сайте украинской погранслужбы есть статья о том, что некий россиянин, его имя не называлось, приехал с соответствующей просьбой в Черниговскую область.



Сергея Гаврилова обвиняют в организации экстремистского сообщества. По данным следствия, он был не просто рядовым участником, а заместителем главы финансового отдела и членом верховного совета организации.

На прошлой неделе два других фигуранта дела, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, вскрыли себе вены после того, как суд отказался отпустить их из СИЗО.

Всего в деле «Нового величия» десять подозреваемых. Им грозит до десяти лет лишения свободы.