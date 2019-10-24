Останки диктатора Франко будут перезахоронены сегодня в Испании

В комплексе «Долина Павших» буквально полчаса назад завершилась процедура эксгумации. Власти опасаются протестов и усилили меры безопасности.

Люди приехали к кладбищу, где вскоре перезахоронят останки Франко, с цветами, портретами диктатора и флагами Испании. Многие прибыли на мотоциклах. Активисты кричат Viva Franco, поют и аплодируют. Переодически звучат речи, прославляющие Франко.

Собравшиеся ждут вертолёт, который доставит останки Франко на кладбище. Некоторые пытаются прорвать кордон полиции и пройти к могилам на территорию, хотя делать это категорически запрещено. Среди активистов есть и настроенные достаточно агрессивно, в основном это представители ультраправых.

Полиция сообщает, что поход на кладбище сегодня не откроют. Однако большинство сторонников политики Франко не планируют расходиться после завершения церемонии.

На эксгумации в «Долине павших» разрешили присутствовать только родственникам. За ходом ее проведения наблюдал министр юстиции Испании Долорес Дельгадо и представители канцелярии премьер-министра. Специалистам сняли 1,5-тонную гранитную надгробную плиту.

Меры безопасности усилены не только в «Долине Павших» в районе Эль-Пардо, где расположено кладбище, но и на дороге, ведущей к месту перезахоронения.

Политические партии Испании считают сегодняшний день эксгумации тела генерала Франко историческим, но по разным причинам.

Генерал, правивший страной около сорока лет, теперь будет захоронен в другом месте, и именно это стало предметом горячих обсуждений в политических кругах и в прессе, пишет испанская Паис. Эксгумация стала возможной после того, как соответствующее решение принял Верховный суд страны. Ради соблюдения мер безопасности и для подготовки процесса извлечения тела мемориальный комплекс в Долине павших закрыт начиная с 12 октября. Газета отмечает, что сегодняшняя дата для эксгумации была выбрана не случайно: до парламентских выборов в Испании осталось чуть более трех недель, к тому же премьер-социалист Педро Санчес, в дебатах со своим предшественником Мариано Рахоем обещал, что придя к власти освободит Долину от диктатора, развязавшего гражданскую войну, в которой погибли десятки тысяч испанцев. Издание Вангуардия напоминает, что семья Франко резко воспротивилась намерениям правительства и обратилась с протестом в Верховный суд. Национальное телевидение Испании в эти минуты ведет прямую трансляцию из пригорода Мадрида. К месту эксгумации доступ получил только государственный телеканал.

Противники Санчеса обвиняют премьера в использовании событий вокруг эксгумации тела Франко в его предвыборной кампании.

Нужно ли перезахоранивать политических деятелей? Этот вопрос корреспондент «Эха Москвы» сегодня задал жителям столицы. Многие возражали против того, чтобы останки политиков куда-то переносили. Не надо переписывать историю, этот ответ слышался сегодня часто.