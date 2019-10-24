Стоимость строительства метро в Москве выросла почти на 30 процентов и составляет сейчас около двух триллионов рублей

Об этом, ссылаясь на документы мэрии, сообщает газета «Ведомости». Она уточняет, что в программу коррективы вносятся каждый год. Предполагается, что до 2023-го года будет построено более двухсот километров линий, 92 станции и 13 депо, в том числе на территории новой Москвы.
2019-10-24T13:32:00+03:00
2019-10-24T13:34:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 24 октября 2019
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