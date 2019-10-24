Один из фигурантов уголовного дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста, сбросив с себя электронный браслет. Это подтвердил «Интерфаксу» замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, по сигналу в понедельник приезжала группа, однако, Гаврилова дома не оказалось. Он попросил политического убежища на Украине. Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества.
2019-10-24T13:32:00+03:00
2019-10-24T13:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 24 октября 2019
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