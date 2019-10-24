В Сирию из России может быть направлен еще один батальон военных полицейских, а также легкая бронетехника

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источник в министерстве обороны. По его данным, это может быть необходимо для реализации российско-турецких договоренностей. По соглашению, подразделения российской военной полиции будет осуществлять патрулирование и поддерживать правопорядок, а также окажет содействие выводу курдских отрядов самообороны с севера Сирии.