Песков: В Кремле никто не думает о преемнике Владимира Путина, все занимаются напряженной работой

В Кремле никто не думает о преемнике Владимира Путина, все занимаются напряженной работой, — так сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как он выразился, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Срок полномочий Владимира Путина истекает в 2024-ом году.