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13:05, 24 октября 2019

Россия станет хозяйкой Чемпионата мира по пляжному футболу в 2021-м году

Такое решение принял совет ФИФА.

Помимо России заявки на проведение турнира подали также Чили и Сальвадор. В итоге, по итогам совета ФИФА в Шанхае, право провести чемпионат мира по пляжному футболу в 21-м году досталось нашей стране. Как отметил глава организации Джанни Инфантино, «последний чемпионат мира по футболу в России прошел с оглушительным успехом. Теперь мы с нетерпением ждем турнира по пляжному футболу».

Отметим, что Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу. Но  столь масштабное соревнование пляжников наша страна примет впервые.

Ранее стало известно, что исполком РФС поддержал заявку Москвы на проведение чемпионата мира-2021 года.

Добавим, что ближайший Чемпионат по пляжному футболу пройдет в Парагвае в конце ноября.



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