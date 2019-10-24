Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева, которого подозревают в причастности к убийству следователя МВД Евгении Шишкиной, — сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на адвоката семьи убитой. Защитник Сумбаева утверждает, что тот отрицает причастность к убийству следователя, но готов признать себя виновным в мошенничестве.
2019-10-24T13:03:00+03:00
2019-10-24T13:04:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:03, 24 октября 2019
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