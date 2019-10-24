Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева, которого подозревают в причастности к убийству следователя МВД Евгении Шишкиной, — сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на адвоката семьи убитой. Защитник Сумбаева утверждает, что тот отрицает причастность к убийству следователя, но готов признать себя виновным в мошенничестве.