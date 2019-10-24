Руководство ФСИН наказало сотрудника СИЗО, который делал замечание обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

Ранее фигурант дела говорил, что в изоляторе ему угрожали оружием.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков утверждает, что сотрудник изолятора в агрессивной манере окрикнул задержанного, когда тот разминался в прогулочном дворике. Поскольку арестованный не говорит на русском языке, он не понял претензий, и надзиратель потерял над собой контроль, — отметил юрист в интервью «Интерфаксу». Из-за этого случая, по словам защитника, руководство лишило провинившегося работника половины зарплаты.

Сам Уилан сказал в суде, что в СИЗО с ним происходили более тяжелые случаи. Он отметил, что однажды сотрудник изолятора поставил его на колени и приставил к голове пистолет.

Тем временем в Федеральной службе исполнения наказаний утверждают, что этого просто не могло произойти. Её представитель подчеркнул, что те сотрудники, которые работают с подозреваемыми и обвиняемыми, несут службу без оружия.

Ранее Пол Уилан неоднократно жаловался на нарушения своих прав. В частности, он утверждал, что сотрудники ФСБ отказывают ему в праве конфиденциального разговора со своим адвокатом.



Уилана задержали в прошлом декабре. По словам следователей, с собой у него были данные, которые составляют государственную тайну. Сам фигурант дела все обвинения отрицает.