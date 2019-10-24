В Долине Павших под Мадридом проходит процедура эксгумации останков бывшего диктатора Франциско Франко

Они будут перемещены военным вертолетом на кладбище Мингоррубио. Как сообщалось ранее, при эксгумации смогут присутствовать только двое родственников из 20, пожелавших принять участие в церемонии. Тем временем, у кладбища Мингоррубио собрались сторонники Франко – несколько сот человек.



Отношение к Франко в Испании до сих пор остается противоречивым, — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель и историк Николай Сванидзе.

Конституционный суд Испании отклонил иск внуков Франко, пытавшихся остановить процедуру перезахоронения.

С точки зрения исторической справедливости эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко оправданна. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк Алексей Кузнецов.

«Если понимать под исторической справедливостью своеобразный суд истории, то он, наверное, никогда не будет окончательным, поскольку людям свойственно менять оценку тех или иных политических деятелей. Многолетнее генералиссимуса Франко в Испании у очень многих людей оставило воспоминание как о режиме тоталитарном. Лично мне это решения кажется справедливым», — сказал он.

Останки испанского диктатора Франсиско Франко сегодня перенесут из мемориального комплекса «Долина Павших». Перезахоронение состоится на муниципальном кладбище в районе Эль-Пардо, где покоится супруга диктатора. В заявлении правительства Испании подчеркивается, что процедура будет проведена в присутствии родственников Франко.

Решение о перезахоронении Франко было принято в августе прошлого года в соответствии с законом об исторической памяти.