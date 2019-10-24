Песков: Действия ФСБ по делу совладельца компании «Усть-Луга» Израйлита не идут вразрез с режимом амнистии капитала

Действия ФСБ по делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита не идут вразрез с режимом амнистии капитала. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете, что эта амнистия была инициативой президента. В настоящий момент есть заключение суда, которое свидетельствует о том, что предпринятые действия не идут вразрез с режимом этой амнистии. Комментировать это решение я не хочу» — сказал он.

Верховный суд не усмотрел нарушений закона в действиях сотрудников ФСБ, которые изъяли декларации об амнистии капитала при расследовании уголовного дела Валерия Израйлита. Это совладелец компании «Усть-Луга», которая строила одноименный порт в Ленинградской области.

Ранее президент Путин обещал, что участники программы амнистии не столкнутся с уголовным преследованием.