Генпрокуратура направила в РКН 10 требований о блокировке интернет-ресурсов в связи с т. н. «фейковыми новостями»

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор десять требований о блокировке интернет-ресурсов в связи с так называемыми «фейковыми новостями», — сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. По его словам, как правило, речь идет о выдуманных чрезвычайных происшествиях, которые могут спровоцировать панические настроения.
2019-10-24T12:32:00+03:00
2019-10-24T12:34:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2525151-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 24 октября 2019
Загрузка комментариев...