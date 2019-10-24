Генпрокуратура направила в РКН 10 требований о блокировке интернет-ресурсов в связи с т. н. «фейковыми новостями»

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор десять требований о блокировке интернет-ресурсов в связи с так называемыми «фейковыми новостями», — сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. По его словам, как правило, речь идет о выдуманных чрезвычайных происшествиях, которые могут спровоцировать панические настроения.