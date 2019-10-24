Россия заняла 28-ое из 190 мест в рейтинг Doing Business, который ежегодно составляет Всемирный банк

За год Россия поднялась на три позиции, — сообщают «Ведомости». В Минэкономразвития не согласны с оценкой Всемирного банка, там считают, что не учтены некоторые изменения и рейтинг не полностью отражает инвестклимат. Ранее президент Путин поручил обеспечить России 20 место в рейтинге к 2024-ому году.