Россия заняла 28-ое из 190 мест в рейтинг Doing Business, который ежегодно составляет Всемирный банк

За год Россия поднялась на три позиции, — сообщают «Ведомости». В Минэкономразвития не согласны с оценкой Всемирного банка, там считают, что не учтены некоторые изменения и рейтинг не полностью отражает инвестклимат. Ранее президент Путин поручил обеспечить России 20 место в рейтинге к 2024-ому году.
2019-10-24T12:32:00+03:00
2019-10-24T12:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 24 октября 2019
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