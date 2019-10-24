Сторонники Франциско Франко митингуют у кладбище Мингоррубио, куда будут перемещены останки диктатора после эксгумации

Сторонники Франциско Франко – несколько сот человек – митингуют у кладбище Мингоррубио, куда будут перемещены останки диктатора после эксгумации, — сообщает газета El Pais. Процедура эксгумации проходит сейчас в базилике в Долине Павших под Мадридом. Перед базиликой уже приземлился военный вертолет, который переместил останки к месту нового захоронения.
2019-10-24T12:31:00+03:00
2019-10-24T12:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 24 октября 2019
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