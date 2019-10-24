Сотрудника следственного изолятора наказали за несдержанное поведение с Полом Уиланом, обвиняемом в шпионаже, — рассказал адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности. Ранее сам Уилан заявил в Лефортовском суде, что ему угрожали пистолеты охранники в СИЗО. Во ФСИН «Интерфаксу» сообщили, что этого не могло быть, поскольку наличие любого огнестрельного оружия в режимных учреждениях исключено.