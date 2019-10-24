Московская комиссия по помилованию рекомендовала помиловать норвежца Фруде Берга, осужденного в России за шпионаж, — рассказала «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее словам, документы направлены в администрацию президента.