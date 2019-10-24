Московская комиссия по помилованию рекомендовала помиловать норвежца Фруде Берга, осужденного в России за шпионаж, — рассказала «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее словам, документы направлены в администрацию президента.
2019-10-24T12:30:00+03:00
2019-10-24T12:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 24 октября 2019
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