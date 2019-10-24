В Кремле не стали комментировать слова нового главы СПЧ Фадеева о скорости рассмотрения жалоб потерпевших на акциях

В Кремле не стали комментировать слова нового главы СПЧ Валерия Фадеева о скорости рассмотрения жалоб потерпевших на акциях. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь надо смотреть конкретную статистику, я не располагаю такой статистикой, делать какие-то общие заявления на этот счет не считаю корректным»— сказал он.

Ранее новый глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что намерен поставить вопрос перед правоохранительными органами, почему они не реагируют на обращения потерпевших в ходе летних протестных акций.

В Кремле не исключили возможности принятия индивидуальных решений касательно предельного возраста главы СПЧ. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В каждом случае возможно индивидуальное решение. Требование действительно устанавливает предельный возраст 70 лет. Но на периоды до года возможно продление по отдельным персональным решениям», — сказал он.

Комментируя соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», Д.Песков также отметил, что предельный возраст президента Российской Федерации определяется в соответствии с Конституцией.

«Работа президента у нас регламентируется Конституцией. Видение (предельного возраста – Э.М.) у него (Владимира Путина – Э.М.) заключается в следовании Конституции» — сказал он.