Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден считает, что стал жертвой обстоятельств и буквально оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован. Об этом он рассказал в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.

Сноуден не исключил, что Москва может отказать ему в продлении вида на жительство.

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, считает, что у российских властей нет оснований для отказа в продлении вида на жительство.

Срок истекает в августе 2020 года. Кучерена называет Сноудена законопослушным гражданином, который очень хорошо относится к России. По словам адвоката, — Сноуден «живет в свободной демократической стране и вправе высказывать свое мнение о тех или иных вопросах».