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12:02, 24 октября 2019

В Сбербанке отрицают, что персональные данные их клиентов попали к мошенникам

В интервью «Интерфаксу» его представитель сказал, что утечек не было ни в самой организации, ни в какой-либо из её дочерних компаний. Что известно о предполагаемой торговле данными заемщиков расскажет Константин Таранов.

На одном из теневых ресурсов предложение о продаже личных данных клиентов Сбербанка появилось 13 октября – пишет газета «Коммерсант». Судя по объявлению, там можно было увидеть паспорт, прописку, телефоны, счета, сумму задолженности и другие сведения о заемщиках. При этом продавец обещал приложить к файлам и запись телефонного разговора клиента с сотрудниками банка, если того захочет покупатель. Автор объявления сказал «Коммерсанту», что база еженедельно обновляется с 2015-ого года, и сейчас она содержит порядка миллиона строк, каждая из которых стоит тридцать рублей.

Издание также приводит слова эксперта, который признает, что данные могут быть достоверными. Он предположил, что поскольку среди них есть записи звонков, то утечка могла произойти из call центра. Специалист отметил, что если мошенники воспользуются такими данными, они смогут сами звонить клиентам и под видом предложения реконструировать долги уговорить человека сделать перевод по фальшивым реквизитам.

В последний раз Сбербанк признавал утечку данных в начале месяца. Тогда из-за действий мошенников перевыпустили пять тысяч карт.



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