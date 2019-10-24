В Испании началась церемония эксгумации Франсиско Франко

Его перезахоронят в семейном склепе на кладбище в Эль Пардо.

В «Долине Павших» близ Мадрида в присутствии родственников диктатора и министра юстиции приступают к снятию могильной гранитной плиты. Ее поднимут с помощью крана. Останки Франко переместят в новый гроб, поскольку прежний по прошествии времени уже находится в плохом состоянии. Гроб родственники вынесут на плечах из базилики на открытое пространство, где продет месса. В «Долину павших» сейчас никого не допускают, весь въезжающий транспорт досматривают, у входа дежурит полиция. На вертолете останки Франко доставят служащие Гражданской гвардии на муниципальное кладбище Эль-Пардо. Со всей Испании туда привозят цветы, на которых размещены надписи

«Барселона с Франко всегда» и «Валенсия с генералиссимусом». Меры безопасности у кладбища серьезно усилены. У дома в Мадриде, где живет семья диктатора, рано утром появился флаг Испании и венок, цветы в котором выполнены в оттенках испанского флага.

В Испании многие относятся к Франко как к кровавому диктатору, с этой точки зрения перезахоронение оправдано, — сказал «Эху Москвы» историк Алексей Кузнецов.

Семья Франко настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде, но власти Испании были против.