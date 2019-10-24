В Минкомсвязи заявили о законности использования мессенджера Telegram в России

Власти уже полтора года пытаются блокировать сервис на территории страны.

«Решение о блокировке Telegram не означает запрет на пользование этим сервисом», сказал агентству РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Ранее в своем Facebook Волин пояснял, что мессендежер нарушает российское законодательство, а значит, с формальной точки зрения, он должен быть заблокирован. При этом, по его словам, на сегодняшний день это «самый продвинутый и безопасный» сервис такого рода. И его использование гражданами не нарушает закон. Блокировки этому не противоречат. Посянения на эту тему появились после того, как спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков сказал, что Telegram в России не запрещен, а попытки ограничить к нему доступ стали стимулом для появления новых решений, стартапов и исследований. Напомню, что блокировать мессенджер власти начали после того, как он отказался предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Несмотря на усилия Роскомнадзора, россияне продолжают активно пользоваться Telegram.

Ранее в Рсокомнадзоре пообещали, что с помощью новой системы ведомство сможет полностью перекрыть доступ к Telegram за год.