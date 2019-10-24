Сегодня в Испании будут эксгумированы останки диктатора Франко

Он будет перезахоронен в семейном склепе на кладбище в Эль-Пардо. Правительство Испании приняло такое решение в августе прошлого года, несмотря на протесты родственников.



Противоречивой фигурой называет Франко политолог Ирина Прохоренко.

По мнению Прохоренко, подобные споры грозят Испании новым политическим кризисом.

В Мадриде опасаются протестов из-за перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко. Об этом рассказала в прямом эфире корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

«В местах, где будет проходить эксгумация и перезахоронение, усилены меры безопасности, беспрецедентные для Испании. Силовики не пускают никого на территорию «Долины павших» и на территорию кладбища в районе Эль-Пардо. Здесь опасаются каких-либо беспорядков или протестов со стороны сторонников или противников перезахоронения, поскольку этот процесс вызвал в стране множество споров», — сказала она.

Корреспондент также добавила, что протесты ожидаются около кладбища, куда днем перевезут останки Франко. По информации корреспондента, из-за опасения протестных акций останки, возможно, будут перевезены на вертолете. Останки испанского диктатора Франсиско Франко будут перенесены из мемориального комплекса «Долина Павших».

Перезахоронение состоится на муниципальном кладбище в районе Эль-Пардо, где покоится супруга диктатора. В заявлении правительства Испании подчеркивается, что процедура состоится в присутствии родственников Франко.

Решение о перезахоронении Франко было принято в августе прошлого года в соответствии с законом об исторической памяти.