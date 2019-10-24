Лефортовский суд Москвы отказал обвиняемому в шпионаже Полу Уиллану в отводе судьи и прокурора

Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста Уиллану на два месяца.

Обвиняемый заявил в суде, что его права нарушаются и один из охранников СИЗО Лефортово угрожал ему пистолетом.

Как сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл заседание для прессы.

48-летний Уиллан — гражданин четырех стран: США, Канады, Великобритании и Ирландии.

Бывший посол США в Москве Джон Хантсман ранее заявлял, что обеспокоен состоянием Уиллана и условиями содержания под стражей.

Хантсман заверил, что новый американский посол продолжит активную работу по делу Уиллана.