Федеральный суд штата Вашингтон обязал Госдеп опубликовать документы, касающиеся переговоров чиновников США с Украиной

Федеральный суд штата Вашингтон обязал Госдепартамент опубликовать документы, касающиеся переговоров американских чиновников с Украиной о начале расследования в отношении сына Джо Байдена. С иском обратилась правозащитная организация «Americans Overseas». По мнению правозащитников, эта информация представляет общественный интерес.