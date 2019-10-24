Федеральный суд штата Вашингтон обязал Госдеп опубликовать документы, касающиеся переговоров чиновников США с Украиной

Федеральный суд штата Вашингтон обязал Госдепартамент опубликовать документы, касающиеся переговоров американских чиновников с Украиной о начале расследования в отношении сына Джо Байдена. С иском обратилась правозащитная организация «Americans Overseas». По мнению правозащитников, эта информация представляет общественный интерес.
2019-10-24T10:31:00+03:00
2019-10-24T10:33:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 24 октября 2019
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