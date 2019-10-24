Елена Батурина, глава «Интеко-менеджмент» и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, остается богатейшей женщиной РФ

Елена Батурина, глава «Интеко-менеджмент» и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, остается богатейшей женщиной России по версии журнала Форбс. Ее состояние оценивается в один миллиард 200 миллионов долларов.

На втором месте основательница интернет-магазина «Wildberries» Татьяна Бакальчук – она заработала один миллиард. Впервые в рейтинг вошла Татьяна Ковальчук, супруга совладельца банка «Россия» и группы «Согаз» Юрия Ковальчука, который входит в ближайшее окружение Владимира путина. Татьяна Ковальчук заняла третье место списка Форбс с состоянием 600 миллионов долларов.