Футболисты Зенита проиграли на выезде немецкому Лейпцигу

Встречу в Лейпциге футболисты Санкт Петербурга начали очень собрано. И до перерыва сдерживали атаки хозяев. Более того, Зенит сумел открыть счет после точного дальнего удара Ракицкого.

А вот во втором тайме игра у российского чемпиона разладилась. Прежде всего в обороне. С интервалом в 10 минут в ворота питерцев влетело два мяча. Причем, второй гол оказался настоящим шедевром. Полузащитник немецкого клуба Забитсер принял мяч на грудь и отправил его в самую девятку. Переломить ход встречи гости так и не смогли.



Главный тренер Зенита Сергей Семак признал, что атаки Лейпцига были куда опаснее. И победа хозяев оказалась заслуженной.

После трех туров Зенит идет на втором месте в группе. Отставая от Лейпцига на 2 очка.

Добавим, что уже 5 ноября соперники сыграют вновь, но уже в Санкт Петербурге.