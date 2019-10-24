Стоимость строительство московского метро выросла вдвое по сравнению с первоначальными оценками

Это следует из Адресной инвестиционной программы, которая описывает расходы на различные объекты, — с документом ознакомилась газета «Ведомости».

Более чем в 2 триллиона рублей обойдется бюджету столицы строительство метро с 2011 по 2024 год. Издание отмечает, что при утверждении программы развития сети метрополитена в 2012 году предполагалось, что будет потрачено 900 миллиардов рублей. Первоначальная оценка с тех пор пересматривалась несколько раз, и в итоге стоимость проекта увеличилась более чем в 2 раза. Связано это с расширением программы, объясняют в департаменте строительства Москвы. Но «Ведомости» обратили внимание на то, что подорожали и те проекты, что закладывались в план с самого начала.

Например, только на Кожуховскую линию потратят на 60 миллиардов больше. В департаменте на это ответили, что стоимость выросла из-за увеличения зарплат рабочих, закупки высокотехнологичного импортного оборудования, рост затрат на подготовку территорий, а также из-за повышения НДС. При этом несколько городских подрядчиков считают, что еще одной причиной удорожания является недостаточно проработанная проектная документация.

«Ведомости» пишут о том, что сроки ввода метро также расходятся с заявленными. В частности Большая кольцевая линия должна была замкнуться в 2022 году, но в программе сказано, что ее строительство продолжится и после 2023 года.