Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия

Москва призывает отреагировать на ситуацию министра обороны республики.

Оружие в Армению стоимостью в несколько миллионов долларов хотела отправить российская компания ORSIS. Она входит в группу «Промтехнологии», занимается производством и поставками стрелкового оружия, патронов и специальной оптики. Минобороны Армении летом исключило компанию из тендера из-за неуплаты банковской гарантии, сообщает агентство РИА. В ситуацию вмешался российский МИД. Ноту протеста, подписанную замглавы Минпромторга Олегом Рязанцевым, направят министру обороны Армении Давиду Тонояну. В ней отмечается, что заявку на участие российской компании в конкурсе отклонили безосновательно. А её саму, по мнению Москвы, немотивированно внесли в список недобросовестных поставщиков. Оплатить банковскую гарантию компания должна была в случае если бы выиграла конкурс. Ноту протеста отправят в Ереван по дипломатическим каналам. После срыва тендера на поставку оружия в Армении возбудили уголовное дело о халатном отношении к службе. Его ведёт главное управление по расследованию особо важных дел СК республики.

В Минобороны Армении срыв тендера пока не комментируют.