В законопроект о курилках в аэропортах внесены поправки, приравнивающие вейпы и электронные сигареты к сигаретам

В законопроект о курилках в аэропортах внесены поправки, приравнивающие вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам. Комитет Госдумы по охране здоровья может рассмотреть поправки уже сегодня, — сообщает Znak.com со ссылкой на автора законопроекта, депутата Сергея Боярского.