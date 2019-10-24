В законопроект о курилках в аэропортах внесены поправки, приравнивающие вейпы и электронные сигареты к сигаретам

В законопроект о курилках в аэропортах внесены поправки, приравнивающие вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам. Комитет Госдумы по охране здоровья может рассмотреть поправки уже сегодня, — сообщает Znak.com со ссылкой на автора законопроекта, депутата Сергея Боярского.
2019-10-24T09:32:00+03:00
2019-10-24T09:33:25+03:00
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09:32, 24 октября 2019
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