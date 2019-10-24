В мужской Баскетбольной евролиге сегодня стартует 4-й тур

Пока лишь две команды-участницы Евролиги идут в турнире без потерь. Это Барселона и ЦСКА. Каталонцы сегодня могут продлить свою победную серию, если победят в Белграде Црвену Звезду.

Армейцы же свой матч против немецкой Альбы проведут завтра. И тоже в гостях.

К слову, Подмосковные Химки тоже начали нынешний розыгрыш уверенно, одержав две победы. Но в последнем туре уступили ЦСКА. Сегодня химчанам предстоит играть в Германии против местной Баварии.

Еще один наш участник турнира – Зенит из Санкт Петербурга – дома будет принимать Панатинаикос. Напомню, что в минувшем туре команда с берегов Невы смогла одержать свою первую победу в Евролиге. Переиграв в гостях в овертайме другого представителя Греции – Олимпиакос.

Оба матча с участием российских клубов телеканал МАТЧ ТВ покажет в записи уже за полночь.