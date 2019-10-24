Президент США Дональд Трамп отменил санкции против Турции

Они были введены в связи с военной операцией на северо-востоке Сирии. При этом Вашингтон оставляет за собой право восстановить ограничительные меры, если Анкара не выполнит взятые на себя обязательства. В том числе, по защите религиозных и этнических меньшинств.
2019-10-24T09:03:00+03:00
2019-10-24T09:03:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:03, 24 октября 2019
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