Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован. Об этом он рассказал в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.

Сноуден признался, что не испытывает любви к российским властям. Он добавил, что открыто критиковал российского президента и некоторые российские законы. Сноуден не исключил, что в какой-то момент Москва может отказать ему в продлении вида на жительства.

В США Сноудену грозит длительное тюремное заключение по обвинению в разглашении секретной информации.