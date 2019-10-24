В Калининграде возбудили уголовное дело после гибели задержанного в отделе полиции

По версии силовиков, мужчина сломал батарею и обварился кипятком. Родные погибшего считают, что к его смерти могут быть причастны полицейские.

Гибель 36-летнего Ивана Вшивкова в ОВД Московского района Калининграда расследуют по статье халатность. Полицейские по версии следствия не контролировали его безопасное содержание, поведение и самочувствие. Мужчина получил серьёзные ожоги и умер в больнице. Идут допросы, впереди экспертизы. Вшивкова, в прошлом футболиста, как писали местные СМИ, задержали в прошлую субботу на улице, он был нетрезв. Один из полицейских сообщил матери задержанного, что его оставят на ночь в отделении: якобы за неадекватное поведение и ругань. После гибели мужчины в интернете появилось видео, на котором он в камере выясняет отношения с другим задержанным, затем уже в другой камере бьёт ногой по двери, замахивается пластиковой бутылкой с водой на видеокамеру.

Версия МВД: задержанный её разбил, сломал батарею и обварился кипятком. Это заметили не сразу: когда открыли дверь, в камере было уже много воды, говорят в полиции. Родные погибшего просили прокуратуру проверить законность действий полицейских, в этом сначала отказали. Запрос направил и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Добиться возбуждения дела всё же удалось.

У погибшего остались двое маленьких детей.