В Раменском районе Подмосковья обнаружен цех по производству поддельного алкоголя, — сообщает МВД. Оперативники обнаружили 45 тысяч бутылок с готовой продукцией и задержали 14 человек, которые в антисанитарных условиях разливали суррогатный алкоголь. Возбуждено уголовное дело.

