В интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка

Речь идет о данных по заемщикам с 2015 года до недавнего времени, — сообщает РБК. В переписке с корреспондентом издания продавец уточнил, что база превышает один миллион данных, 80 тысяч из которых это должники.

В Сбербанке данные о новой утечке назвали слухами и домыслами.