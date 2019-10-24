Попытки блокировать Телеграм не означают запрет на пользование этим мессенджером

«Одно другому не противоречит», — заявил РИА зам.главы Минкомсвязи Алексей Волин.

Роскомнадзор с апреля прошлого года блокирует Телеграм по решению суда из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования, однако сервис по-прежнему доступен пользователям.