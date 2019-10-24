Президент компании «ИНТЕКО-менеджмент» Елена Батурина снова возглавила список богатейших женщин России по версии журнала «Форбс». Ее состояние оценивается в один миллиард 200 миллионов долларов. Вторую позицию в рейтинге сохранила гендиректор интернет-магазина Wildberries, Татьяна Бакальчук — один миллиард долларов. На третьей строчке Татьяна Ковальчук с шестьюстами миллионами.
2019-10-24T08:31:00+03:00
2019-10-24T08:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 24 октября 2019
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