Европейский парламент сегодня объявит лауреатов премии имени Андрея Сахарова

Номинанты были названы две недели назад.

Среди финалистов Ильхам Тохти, уйгурский ученый и общественный деятель из Китая, который уже пять лет отбывает пожизненное заключение по обвинениям в сепаратизме. Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. В шорт-лист премии имени Сахарова вошли две бразильские правозащитницы – Клауделисе Силва дос Сантос и убитая в марте прошлого года Мариэль Франку, а также борец за права индейцев Бразилии вождь Роани. Кроме того, среди номинантов оказались пятеро кенийских студентов – они сделали мобильное приложение для девушек, ставших жертвами женского обрезания. В прошлом году премию имени Андрея Сахарова получил украинский режиссер Олег Сенцов, находившийся в то время в заключении в России. 10 лет назад премии удостоились трое российских правозащитников, среди которых Людмила Алексеева, а также правозащитная организация «Мемориал».

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 18 декабря в Страсбурге