Президент США Дональд Трамп распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

Однако Трамп добавил, что если Турция не будет выполнять обязательства, то США могут, в том числе, «значительно повысить пошлины на сталь и всю другую продукцию из Турции».

Анкара 9 октября начала боевые действия против курдов, занимавших территорию Сирии, граничившую с Турцией. Однако, спустя неделю Реджеп Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции, а еще через неделю турецкий лидер провел встречу с Владимиром Путиным, по итогам которой было объявлено о прекращении турецкого наступления.