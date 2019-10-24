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08:00, 24 октября 2019

В Сбербанке предположительно произошла новая утечка данных клиентов

Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». В банке утечку отрицают.

Предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось ранее в этом месяце на одном из ресурсов теневого сегмента интернета. Её продавец утверждает, что данные собраны почти за 5 лет, они касаются кредитных карт, потребительских кредитов и должников по ним, пишет газета Коммерсант. Помимо паспортных данных, номера телефона и суммы задолженности перед банком предлагается запись последнего разговора клиента с колл-центром. Журналисты издания связались с предполагаемым продавцом. Он рассказал, что всего на продажу выставлен миллион строк информации о клиентах, которые оформили в Сбербанке кредиты или кредитные карты. База данных, по словам собеседника издания, обновляется каждую неделю. Аудиозаписи выгружают цитата «с рабочего места», то есть днём. Мужчина добавил, что продаёт одну строку за 30 рублей. В Сбербанке отрицают новую утечку данных клиентов. Между тем РБК ознакомился с почти 30-ю записями и выяснил, что некоторые люди действительно находятся в системе Сбербанк Онлайн. Источник близкий к банку уверяет, что это данные из старой базы, а на финансовую организацию идёт информационная атака.

В начале октября в Сбербанке выявили утечку данных, к которой был причастен сотрудник финансовой организации, мужчину задержали. Его действия по данным банка затронули немногим больше 5 тысяч клиентов, а не десятков миллионов как сообщали СМИ.



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