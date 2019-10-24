Премия «Русский Букер» перестает существовать из-за недостатка финансирования. Об этом говорится на сайте премии.

В последний раз награду за лучший роман года на русском языке вручали два года назад. Тогда лауреатом стала Александра Николаенко за книгу «Убить Бобрыкина. История одного убийства». С тех пор премия приостановила свою работу. Как отмечается, при этом фонд «Русский Букер» не закрыт и есть шансы на возобновление премии.