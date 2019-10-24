Суд взыскал со стриминговой платформы GoodGame 300 тысяч рублей в пользу КХЛ. Причиной стало то, что один из пользователей сайта показал трансляции, права на которые принадлежат Континентальной хоккейной лиге – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Помимо прочего, владельца интернет-площадки обязали прекратить создание технических условий для нелегального распространения телепередач КХЛ. Отмечается, что ранее аналогичные иски как правило, прекращались до вынесения решения, так как сайты удаляли спорный контент.
2019-10-24T07:45:00+03:00
2019-10-24T07:46:33+03:00
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07:45, 24 октября 2019
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