Суд взыскал со стриминговой платформы GoodGame 300 тысяч рублей в пользу КХЛ. Причиной стало то, что один из пользователей сайта показал трансляции, права на которые принадлежат Континентальной хоккейной лиге – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Помимо прочего, владельца интернет-площадки обязали прекратить создание технических условий для нелегального распространения телепередач КХЛ. Отмечается, что ранее аналогичные иски как правило, прекращались до вынесения решения, так как сайты удаляли спорный контент.