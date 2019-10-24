Компания Tesla, вопреки прогнозам финансистов, завершила третий квартал с прибылью. В отчетности автопроизводителя говорится, что он заработал более 300 миллионов долларов. Ранее, как отмечает телеканала CNN, эксперты предрекали Tesla убытки в почти таком же размере. На этом фоне акции компании резко подскочили.

Tesla, основанная предпринимателем Илоном Маском, специализируется на выпуске электромобилей. В последнее время она также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.