Король Таиланда продолжил чистку во власти

Маха Вачиралонгкорн уволил шесть чиновников за неподобающее поведение и неверность монарху, а также за превышение полномочий – об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальный печатный орган правительства.

В начале недели король принял сенсационное решение лишить свою официальную спутницу всех званий и титулов спустя всего несколько месяцев после того, как сам же их и присвоил. Критики опасаются, что шаги короля Таиланда говорят о начале абсолютизма в стране.