Владимир Зеленский, по некоторым данным, еще до инаугурации беспокоился о давлении со стороны Дональда Трампа. Как утверждает Ассошиэйтед Пресс, за три недели до вступления в должность, избранный лидер созвал специальное совещание, на котором обсуждалось как избежать проблем в случае возможных требований со стороны главы Белого дома возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Палата представителей США начала процедуру импичмента Трампа после того, как выяснилось, что в разговоре с Зеленским он упоминал о расследовании в Хантера Байдена, чего отца называют одним из главных конкурентов Трампа на грядущих выборах.