Москва направит Еревану ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия. В документе, на копию которого ссылается РИА Новости, говорится о сделке, к которой не была допущена российская компания ORSIS. В тексте отмечается, что заявка была отклонена «без веских оснований», а саму фирму «немотивированно» включили в список недобросовестных поставщиков вооруженных сил Армении.

В августе представитель ORSIS рассказывал, что после срыва тендера в Армении было возбуждено уголовное дело по статье о халатном отношении к службе.