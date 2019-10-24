Пилотов Boeing 737 МАХ не готовили должным образом из-за обмана со стороны авиакомпании

Как стало известно газете The Wall Street Journal, ведущий специалист Майк Форкнер, ответственный за обучение экипажей, якобы намерено скрывал от авиационных властей США необходимость дополнительной подготовки. Его коллега рассказал ФБР, что Форкнер обнаружил проблемы, которые могли привести к потере управления, однако эта информация осталась во внутренней переписке компании. Адвокат специалиста отказался комментировать подозрения в адрес своего клиента.

Полеты моделей 737 МАХ были приостановлены после двух подряд крушений лайнеров этого типа.